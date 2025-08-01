Правила для животных в Бишкеке: запреты, штрафы, отстрел

Мэрия Бишкека решила обновить Правила содержания домашних животных и выпаса скота на территории столицы. Отдельные нормы проекта постановления горожане поддержали, а часть — встретили вопросами и негодованием.

Загнать в рамки

Правила содержания домашних животных и птиц в Бишкеке городской кенеш

утвердил

еще в 2002 году.

С тех пор действует запрет на выгул собак и кошек в парках, скверах, на рынках, пляжах, детских игровых площадках и в других местах общественного пользования.

Нельзя перевозить собак в общественном транспорте и лифтах, кроме собак-поводырей; выгуливать их в нетрезвом состоянии. Кроме того, нельзя содержать собак и кошек в общежитиях и квартирах гостиничного типа с общими входом и выходом, а также в многоэтажных домах при наличии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии и так далее).

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Эти нормы остаются в проекте новых правил. Плюс предлагается запретить выпуск собак на самовыгул без присмотра хозяина, прикармливать бездомных собак и кошек, выбрасывать животных, а также их приплод на улицы города; дрессировать для боевых целей (кроме собак функционального назначения, принадлежащих государственным учреждениям).

Судя по активным обсуждениям в соцсетях, многие горожане не знали о действующих правилах.

«Согласие соседей на содержание питомцев? Я должна спрашивать других людей, можно ли мне завести кота? А что дальше — разрешение на то, чтобы завести ребенка? Аллергия — это реальность, но решается это не запретами, а взрослой ответственностью и уважением границ», — считает одна из пользователей Facebook.

Запрет на жестокость

Руководитель фонда помощи животным «Добрые руки» Лариса Слободская заметила, что в проекте новых правил есть плюсы — в части рекомендаций по содержанию животных в достойных условиях.

Так, животное следует содержать в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без присмотра, пищи и воды, не избивать, а в случае болезни вовремя обращаться к ветеринару.

Не допускаются истязание и жестокое обращение с животными и птицами в целях причинения им боли и/или страдания из хулиганских или корыстных побуждений.

Кстати, в июне 2025 года группа волонтеров в Кыргызстане инициировала петицию о предотвращении жестокого обращения с животными. По их словам, издевательства над питомцами, увечья, нанесенные им людьми, убийства происходят все чаще.

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«В городе находят живых и мертвых собак и кошек с содранной кожей, оторванными хвостами и отрубленными лапами. Недобросовестные граждане заводят животных, а потом выкидывают их, лишая крова, еды, воды, медицинской помощи. На улице животных ждут страшные испытания — пинки, издевательства. Пример, показанный взрослыми, перенимает подрастающее поколение — дети становятся жестокими и безжалостными, что приводит к высокому росту преступности не только в отношении животных, но и людей», — говорится в обращении на имя президента и депутатов парламента.

Возможно, предлагаемые поправки в правила помогут изменить ситуацию, но только частично, ведь действовать эти нормы будут только в Бишкеке. Да и от отстрела бродячих собак и кошек в столице отказываться не намерены.

Отстрел не выход

Предлагаемая редакция правил, как и действующие нормы, предусматривает уничтожение отловленных бродячих животных:

— собак и кошек, покусавших людей и животных, могут уничтожить после 10-дневного ветеринарного наблюдения;

— все остальные отловленные собаки и кошки уничтожаются через три дня после их отлова (за это время граждане могут обратиться за своими животными).

В 2024 году в городе отловили и убили более 14 тысяч собак.

В мэрии сообщали, что денег на строительство приюта для бездомных животных в городском бюджете нет.

По словам Ларисы Слободской, за годы отстрела ситуация с бездомными животными не изменилась.

«Это выбрасывание бюджетных денег на ветер. Лучше бы эти средства потратили на стерилизацию, возможно, к настоящему времени бродячих собак стало бы меньше», — сказала она.

В петиции зоозащитники отмечали неэффективность и негуманность отстрела.

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По словам президента Кыргызско-Французского объединения экотуризма Филиппа Буазо, природа не терпит пустоты, на освободившееся место придут новые собаки: мигранты из других районов, те, кто пережил отстрел, сбежавшие от хозяев, выброшенные, щенки, спрятавшиеся во время отстрела, и другие.

Эти новые собаки начнут активно размножаться, так как у них появится больше пространства и доступа к пище, ведь мусор и пищевые отходы в зоне их обитания не исчезают. То же касается уничтожения бездомных кошек — начнут размножаться грызуны.

Еще одна из проблем, которая вызвала вопросы в обществе, — это запрет на кормление бездомных животных.

«Это самая жестокая часть предлагаемых правил. Бездомные кошки и собаки — не вредители, а жертвы человеческого безразличия. Наказывать людей за то, что они дали еду или воду, — это не забота о порядке, это официальная жестокость, — считает бишкекчанка Наргиз. — Кормление не решает всех проблем, но и не создает их. Настоящая проблема — отсутствие программ стерилизации, приютов, доступа к ветеринарной помощи и просвещения. Вместо того чтобы устранять причины, они хотят запретить людей, кто, вообще, что-то делает, — тех, кто заботится».

«Тогда животные должны умирать от голода? — задается вопросом другая горожанка. — Прежде чем что-то запрещать, создайте альтернативу. Пусть откроют приюты в каждом районе, куда можно определить бездомных кошек и собак. Во всем мире государство активно решает эти вопросы. Введите закон об обязательной стерилизации домашних животных».

Глава фонда «Добрые руки» заметила, что правила касаются содержания домашних животных, а не уличных, поэтому регулировать процесс кормления не должны.

Где гулять?

Предлагаемые правила обязывают владельцев выгуливать собак только в специально отведенных для этого местах. Однако их в городе

нет

. В столице отсутствуют специализированные площадки и зоны для выгула животных.

Что делать с «излишком»?

Новые правила предусматривают лимит на число животных в квартирах и частных домах. Кто и как это будет контролировать? Впрочем, и сейчас некоторые жители многоквартирных домов не укладываются в действующие нормы (лимита для частных дворов еще не было). Что делать тем, у кого их больше?

«Изъятие и уничтожение будут незаконными, поскольку домашние животные — это частная собственность, — считает Лариса Слободская. — Если человек может содержать 20 животных, у него есть на это средства, кто может ограничить его?»

Где регистрировать животных?

Владельцы животных просят чиновников доработать правила с учетом их мнений и предложений.

Эта норма есть и в действующих с 2002 года правилах. Однако точного ответа в мэрии нет. В департаменте городского хозяйства лишь заметили, что для этого должен быть уполномоченный орган.

«Самое главное — не допускать самовыгула собак и выбрасывания животных на улицу, за это должны быть штрафы. Но одними запретами ничего не добиться, — полагает глава фонда. — Надо менять сознание, воспитывать детей. Люди должны понимать, что нельзя издеваться над животными, что их нужно обязательно стерилизовать (должны выделять средства для малоимущих). Важно заниматься пропагандой, обучением, начиная со школьной скамьи».