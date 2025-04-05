Отстрел неэффективен. Как гуманный контроль сокращает бездомных собак в Канте

В 2024 году в Бишкеке отловлено и отстрелено более 14 тысяч бродячих собак. Однако этот метод решения проблемы неэффективен. Более гуманно контролировать популяцию бездомных собак можно с помощью стерилизации.

Такой метод применяют в рамках программы «Кумайык» в Канте. Она является инициативой Фонда Бриджит Бардо (который полностью покрывает финансирование) и Кыргызско-Французского объединения экотуризма (AFKE).

Президент AFKE Филипп Буазо рассказал 24.kg подробности проекта.

Фото программы «Кумайык». Президент AFKE Филипп Буазо

— Впервые программу «Кумайык» запустили в 2020 году в экопарке Бишкека, охраняющем 41 гектар городской лесной зоны Карагачевой рощи, а также прилегающие территории.

В 2022-м мэр города Канта Улан Майлибашев заинтересовался возможностью пилотного проекта по управлению популяцией бездомных собак в своем городе. Поэтому мы подписали меморандум о сотрудничестве и 1 марта 2022-го программа начала свою работу в Канте. Местные депутаты тоже поддержали проект. В районе города мы нашли подходящий участок для будущей ветеринарной клиники программы «Кумайык». Власти Бишкека на тот момент не проявили интереса к запуску подобной программы.

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Основной целью программы является гуманное сокращение популяции бездомных собак в городе Канте, а также снижение рисков для здоровья человека через вакцинацию и ветеринарный уход за животными. Всемирная организация здравоохранения тоже рекомендует такие программы как эффективные и гуманитарные способы контроля популяции.

В настоящее время программа сосредоточена на городе Канте и близлежащих населенных пунктах Иссык-Атинского района с целью создать в Центральной Азии модель устойчивого и гуманного управления популяцией собак. Однако мы открыты к сотрудничеству с другими городами и рассматриваем возможности расширения программы, исходя из наших человеческих, логистических и финансовых ресурсов.

— Сколько животных уже стерилизовано?

— Сейчас мы стерилизуем от 12 до 17 собак в день, не считая вакцинаций, ревакцинаций и других ветеринарных процедур. В центре «Кумайык» находится более 400 собак, за которыми мы ухаживаем ежедневно.

— Бездомные собаки вакцинируются против бешенства. Собаки, находящиеся в центре «Кумайык» длительное время, получают комплексную вакцину DHPPi, которая защищает от чумки, парвовируса и других инфекций. Также проводим обязательную дегельминтизацию. Тесно сотрудничаем с Ветеринарной инспекцией Иссык-Атинского района для улучшения здоровья собак и снижения зоонозных рисков для людей.

Мы используем разные цвета бирок для разных годов, чтобы отслеживать изменения в популяции и проводить ревакцинацию:

2022 год — зеленые бирки,

2023 год — оранжевые,

2024 год — розовые,

2025 год — фиолетовые.

Бирка на ухе означает, что собака прошла программу «Кумайык»: стерилизацию/кастрацию, вакцинацию от бешенства и дегельминтизацию. Каждая бирка имеет уникальный номер, который вносится в базу данных, позволяя идентифицировать животное.

— Замечено ли сокращение числа бездомных собак?

— В городе Канте и окрестных селах мы наблюдаем значительное сокращение численности бездомных собак, особенно по сравнению с другими городами, где подобные программы отсутствуют. Наши наблюдения подтверждаются как полевыми исследованиями, так и отзывами местных жителей.

На сегодня большая часть собак в Канте уже прошла через программу. Новые собаки появляются в городе из-за миграции из других районов и, если их выбрасывают люди. Некоторые зоозащитники привозят собак в Кант, полагая, что здесь им будет лучше, но это не всегда лучший подход. Также встречаются сбежавшие домашние собаки, поэтому важно регулярно отслеживать ситуацию.

— Есть ли данные о снижении количества укусов людей собаками?

— Согласно данным Межрайонного центра профилактики заболеваний и санэпиднадзора Иссык-Атинского района, количество укусов сократилось с 298 случаев в 2022 году до 127 в 2023-м, или более чем на 57 процентов.

— К сожалению, такие случаи имеют место. Это происходило либо из-за несанкционированных действий отдельных лиц, либо в результате миграции собак в районы, где их отстреливают. Иногда при стерилизации мы обнаруживаем у собак пули.

— Каких собак нельзя возвращать на волю?

— Некоторые собаки проявляют агрессию из-за болезней, травм или плохого обращения со стороны людей. Например, был случай с собакой, получившей серьезную черепно-мозговую травму. Изначально она была агрессивной, но после двух недель лечения стала ласковой.

Наша команда ветеринаров и специалистов оценивает каждую агрессивную собаку, стараясь социализировать ее и обеспечить необходимый уход. Стерилизация также способствует снижению агрессивности.

Мы не выпускаем обратно на улицу агрессивных, бойцовских собак, животных с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью.

— Помогаете ли вы находить дома для собак?

— Да, наш центр занимается устройством собак в новые дома на безвозмездной основе. Все животные вакцинированы, стерилизованы, имеют паспорта.

За дополнительной информацией обращайтесь в наш кол-центр: +996700335449.

— Почему метод отстрела неэффективен?

— Отстрел собак неэффективен, так как он не учитывает их поведение и экологическую роль.

Если уничтожить группу собак в определенной зоне, там образуется пустота. А поскольку природа не терпит пустоты, на это место придут новые собаки: мигранты из других районов, те, кто пережил отстрел, домашние собаки, сбежавшие от хозяев, выброшенные животные, щенки, спрятавшиеся во время отстрела и потерявшие маму, и другие.

Эти новые собаки начнут активно размножаться, так как у них появится больше свободного пространства и доступ к пище — ведь мусор и пищевые отходы в зоне их обитания никуда не исчезают.

Именно поэтому стерилизация животных, особенно домашних, более эффективна, поскольку она устраняет саму причину проблемы. Это единственный метод, который показал свою эффективность в долговременном и гуманном сокращении популяции бродячих животных. Каждая стадия: ловля/стерилизация/вакцинация/отпуск должна проводиться с учетом благополучия животных. Стерилизация имеет множество преимуществ для здоровья собак, не говоря уже о вакцинации, которая защищает их от различных вирусов.

Важно вести разъяснительную работу среди владельцев, чтобы повысить их ответственность и мотивировать на стерилизацию своих питомцев, особенно если собака может оказаться на улице.

Кроме того, эффективное управление отходами играет ключевую роль в сокращении численности бездомных собак, ограничивая их доступ к пище.

В отличие от отстрела, программа стерилизации работает практически круглый год и позволяет не только контролировать популяцию бездомных собак в долгосрочной перспективе, но и снижать распространение зоонозов (болезней, передающихся от животных к человеку).

— Да, но это требует комплексного подхода: детального анализа ситуации, широкой информационной кампании, поэтапного внедрения и серьезного финансирования. Мы встречались с руководством «Тазалыка» по их инициативе, обсуждая возможности реализации программы в Бишкеке, и открыты к дальнейшему сотрудничеству.

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— Является ли эвтаназия более гуманной, чем уничтожение?

— Эвтаназия животных обычно определяется как «ветеринарное медицинское действие гуманитарного характера, направленное на прекращение жизни животного, страдающего от физических или психических заболеваний, вызывающих страдания для него или его окружения». В центре «Кумайык» эвтаназию проводят крайне редко и только в рамках этого определения. Нам кажется, что эвтаназия, проводимая под контролем и с одобрения ветеринарной команды, является более гуманной, чем уничтожение.

Мы несколько раз были свидетелями отстрела собак и видели, что многие из них не умирают сразу, а страдают в течение некоторого времени. Чтобы минимизировать эти страдания, города и села, которые продолжают уничтожать собак, должны более строго контролировать этот процесс и работников, занимающихся этим.

— В центре «Кумайык» мы часто принимаем собак от владельцев или с улиц, чьи базовые потребности не были удовлетворены (не было воды для питья, раны на шее из-за того, что их всегда держат на привязи, болезни, развившиеся из-за недостатка внимания, паразиты, так как их не обрабатывали...).

Животных часто игнорируют, поскольку их воспринимают исключительно как полезные объекты, а не как чувствующих существ. Но это зависит от людей, и мы видим положительные изменения. Некоторые утверждают, что в обществе и так хватает проблем, чтобы заниматься животными. Но они не замечают, что проблемы с животными, экологией, биоразнообразием, здравоохранением и образованием связаны между собой.

То, как общество решает проблему бродячих животных, также является индикатором его развития.

— Как можно изменить отношение граждан к животным?

— Это важная часть программы стерилизации. Необходима огромная работа по образовательной и коммуникационной деятельности, особенно с владельцами собак и детьми. Программа разработала множество образовательных материалов: видео, брошюры об ответственности владельцев, постеры, учебники, презентации, которые можно использовать по всей стране.

Также нужно проводить разъяснительную работу в школах, чтобы создать в будущем лучшую гармонию между животными и людьми, напомнить о правилах личной гигиены для предотвращения зоонозов. Во время наших визитов в школы мы видим, что некоторые дети удивляются, узнав, что у собак есть сердце и его можно выслушать. Также важно принять правила относительно ответственности владельцев собак и других домашних животных в городах и селах республики.