Инфраструктуры нет. Бишкекчане выступают против новых Правил содержания животных

Жители Бишкека — владельцы домашних животных — распространяют в соцсетях текст обращения к чиновникам мэрии и депутатам городского кенеша с просьбой доработать Правила содержания домашних животных и выпаса скота на территории столицы.
Отметим, проектом документа предлагается запретить:
- выпускать собак на самовыгул без присмотра хозяина;
- содержать и выгуливать собак и кошек в помещении предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания, на территории парков, скверов, рынков, пляжей, детских игровых площадок и в других местах общественного пользования;
- содержать собак и кошек в общежитиях, малосемейных общежитиях и квартирах гостиничного типа с общими входом и выходом;
- содержать собак и кошек в многоэтажных домах при наличии у соседей медицинских противопоказаний (аллергия и так далее);
- перевозить собак в общественном транспорте, лифтах, кроме собак-поводырей;
- выгуливать собак в нетрезвом состоянии;
- прикармливать бездомных собак и кошек с целью исключения создания кормовой базы, угрозы для окружающих и роста численности популяции бездомных животных;
- выбрасывать собак и кошек, а также их приплод на улицы города;
- дрессировать собак для боевых целей (кроме собак функционального назначения, принадлежащих государственным учреждениям).
Авторы петиции считают, что вместо создания условий для комфортного и безопасного проживания с питомцами правила состоят исключительно из ограничений и запретов, «не предлагая ни одного конструктивного решения».
Горожане отмечают полное отсутствие инфраструктуры для владельцев животных.
«В документе указано, что выгул собак запрещен в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, на территории образовательных и медучреждений. Однако не определены места, где это разрешено делать. В столице отсутствуют специализированные площадки и зоны, где владельцы могли бы соблюдать нормы и при этом гулять с питомцами. Владельцы собак — такие же жители Бишкека, как и все остальные. Мы платим налоги, соблюдаем порядок, заботимся об окружающей среде. Однако по факту нас выгоняют из всех общественных пространств, не предоставляя альтернатив. Это ущемляет наши гражданские права и создает ощущение изоляции», — говорится в петиции.
Также отмечается, что проект не предусматривает никаких мер поддержки для владельцев: нет речи о программах стерилизации, льготной регистрации, просветительской работе — только запреты и штрафы.
Горожане просят:
- переработать проект постановления с учетом интересов всех групп граждан;
- разработать и утвердить карту зон для выгула, в том числе создать специализированные площадки в каждом районе города;
- вести открытый диалог с жителями Бишкека, в том числе с представителями сообществ владельцев животных, при разработке подобных документов;
- включить в проект меры поддержки и ответственности владельцев, а не только репрессивные меры.
«Город — это пространство для всех. Люди с собаками — не нарушители, а часть городской жизни. Мы хотим жить в дружелюбной среде, где можно выгуливать животных законно, не подвергаясь штрафам и агрессии. Мы готовы соблюдать правила, но только в том случае, если они разумны, справедливы и подкреплены реальными возможностями», — подчеркивают авторы петиции.