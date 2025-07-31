Инфраструктуры нет. Бишкекчане выступают против новых Правил содержания животных

Жители Бишкека — владельцы домашних животных — распространяют в соцсетях текст обращения к чиновникам мэрии и депутатам городского кенеша с просьбой доработать Правила содержания домашних животных и выпаса скота на территории столицы.

Отметим, проектом документа предлагается запретить:

выпускать собак на самовыгул без присмотра хозяина;

содержать и выгуливать собак и кошек в помещении предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания, на территории парков, скверов, рынков, пляжей, детских игровых площадок и в других местах общественного пользования;

содержать собак и кошек в общежитиях, малосемейных общежитиях и квартирах гостиничного типа с общими входом и выходом;

содержать собак и кошек в многоэтажных домах при наличии у соседей медицинских противопоказаний (аллергия и так далее);

перевозить собак в общественном транспорте, лифтах, кроме собак-поводырей;

выгуливать собак в нетрезвом состоянии;

прикармливать бездомных собак и кошек с целью исключения создания кормовой базы, угрозы для окружающих и роста численности популяции бездомных животных;

выбрасывать собак и кошек, а также их приплод на улицы города;

дрессировать собак для боевых целей (кроме собак функционального назначения, принадлежащих государственным учреждениям).

Авторы петиции считают, что вместо создания условий для комфортного и безопасного проживания с питомцами правила состоят исключительно из ограничений и запретов, «не предлагая ни одного конструктивного решения».

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Горожане отмечают полное отсутствие инфраструктуры для владельцев животных.

«В документе указано, что выгул собак запрещен в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, на территории образовательных и медучреждений. Однако не определены места, где это разрешено делать. В столице отсутствуют специализированные площадки и зоны, где владельцы могли бы соблюдать нормы и при этом гулять с питомцами. Владельцы собак — такие же жители Бишкека, как и все остальные. Мы платим налоги, соблюдаем порядок, заботимся об окружающей среде. Однако по факту нас выгоняют из всех общественных пространств, не предоставляя альтернатив. Это ущемляет наши гражданские права и создает ощущение изоляции», — говорится в петиции.

Также отмечается, что проект не предусматривает никаких мер поддержки для владельцев: нет речи о программах стерилизации, льготной регистрации, просветительской работе — только запреты и штрафы.

Горожане просят:

переработать проект постановления с учетом интересов всех групп граждан;

разработать и утвердить карту зон для выгула, в том числе создать специализированные площадки в каждом районе города;

вести открытый диалог с жителями Бишкека, в том числе с представителями сообществ владельцев животных, при разработке подобных документов;

включить в проект меры поддержки и ответственности владельцев, а не только репрессивные меры.

«Город — это пространство для всех. Люди с собаками — не нарушители, а часть городской жизни. Мы хотим жить в дружелюбной среде, где можно выгуливать животных законно, не подвергаясь штрафам и агрессии. Мы готовы соблюдать правила, но только в том случае, если они разумны, справедливы и подкреплены реальными возможностями», — подчеркивают авторы петиции.