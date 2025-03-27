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Общество

Отстрелили 14 тысяч бездомных собак. Денег на приют в бюджете Бишкека нет

На строительство и содержание приюта для бездомных животных требуются значительные финансовые средства, которые не предусмотрены в городском бюджете. Об этом говорится в материалах мэрии Бишкека, внесенных на рассмотрение городского кенеша.

Постановлением БГК от 30 мая 2023 года № 87 столичному муниципалитету поручали разработать и реализовать программу «Кумайык», которая предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение бездомных животных (собак) в обычную среду.

Основным условием реализации программы «Кумайык» является прекращение отстрела бездомных собак муниципальным предприятием «Тазалык».

По данным Центра госсанэпиднадзора Бишкека, с 2015 по 2024 год за антирабической помощью в организации здравоохранения обратилось 27 тысяч 455 пострадавших от укусов животных, из них от укусов собак — 21,7 тысячи. За 2024-й за антирабической помощью в столичные организации здравоохранения обратились 1 тысяча 391 человек, из них 949 детей до 14 лет.

В мэрии напоминают: в апреле 2022-го зарегистрирован случай гидрофобии (бешенства) в Узгенском районе Ошской области после укуса собаки, вследствие чего наступила биологическая смерть.

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«На территории Бишкека в настоящее время отсутствуют муниципальные приюты для бездомных животных. Поэтому «Тазалык» вынужден производить отстрел бродячих собак. Одним из путей решения вопроса является строительство приюта, но денег в городском бюджете не предусмотрено. В мировой практике приюты для животных создают благотворительные организации и общественные фонды», — отметили в мэрии.

Отмечается, что за 12 месяцев 2024 года поступило 158 заявок от жителей города и через службу «185», а также диспетчерскую службу предприятия на отстрел и подбор бродячих животных, все заявки выполнены в срок.

Отловлено и отстрелено 14 тысяч 378 собак.

В настоящее время пересматриваются «Правила содержания домашних животных и птиц в городе Бишкеке», утвержденные постановлением БГК от 22 мая 2002 года № 121, с учетом реальных потребностей жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324058/
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