Памятник Манасу. Похвала, критика и ответ автора скульптуры хейтерам

Монумент Манасу, который установили на площади Ала-Тоо в Бишкеке, практически с первых дней сопровождает жаркие дискуссии.

Автор статуи — единственная женщина-скульптор в Кыргызстане Тамила Маматова, и памятник Манасу — это ее не единственная крупная работа. Ранее она создавала трехметровую скульптуру народного писателя Чингиза Айтматова, памятник кинорежиссеру Геннадию Базарову, бюст актрисы Таттыбубу Турсунбаевой. За изготовление монументов казахским деятелям Мухтару Ауэзову и Абаю Кунанбаеву кыргызстанка награждена орденом «Достык».

В материале 24.kg собрало мнения сторонников и противников памятника Манасу и выслушало точку зрения Тамилы Маматовой о ее работе и отношении к критикам.

Претензии к монументу

Одним из первых статую легендарному баатыру раскритиковал заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, живописец Эркин Салиев. По его словам, образ Манаса неудачен как в художественном, так и в историко-культурном плане.

«Не найдено композиционное решение, отсутствует гармония линий и форм как коня, так и фигуры героя. Пропорции не выверены, слабое исполнение и моделирование складок. Военное облачение выдумано, не имеет отношения к историческим данным. Это больше напоминает костюм из провинциального драмтеатра», — написал Эркин Салиев.

Он выразил недоумение по поводу позы Манаса: при стремительном движении коня всадник изображен статично, а размещенный на плече беркут выглядит неестественно — с некоторых ракурсов может показаться, что у Манаса «пропеллер на спине».

Эксперт считает недопустимым исполнение монумента в золотом цвете: «Это вызывает ассоциации с авторитарными памятниками в Азии и не соответствует духу образа Манаса».

Члены Союза художников КР выступили с обращением, в котором потребовали переделать скульптуру.

«Такой же памятник установлен в столице Калмыкии Элисте. Создается впечатление, будто мы устанавливаем его копию. У нас душа горит, поэтому мы вышли, чтобы высказать недовольство. В представленном монументе нет ни духа, ни силы Манаса и его коня Аккулы. Мы и скульпторы требуем установки нового памятника», — заявили они.

Общественный деятель Кадыр Кошалиев поделился мнением о том, что было бы хорошо, если бы такой важный национальный символ представили народу, провели открытый конкурс, выслушали специалистов и приняли решение после консультаций.

Сходство монумента с петроглифами

Доктор исторических наук, тюрколог Нурдин Усеев напоминает о том, что никто не знает, каким был Манас на самом деле.

Кто-то говорит, что во всех вариантах эпоса Манаса описывают одинаково. Это ложь. Портрет Манаса менялся в зависимости от мировоззрения и убеждений сказителя. Нурдин Усеев

«Приведем образ из варианта манасчи Сагымбая Орозбакова. Это образ героя, включающий древние мифологические представления и архетипы (бараний нос, запавшие глаза, волчьи уши, тигриная шея). Кроме того, в том же эпосе Каныкей, когда построила мавзолей Манасу, приказала нарисовать внутри его портрет. Из всех вариантов наиболее полно облик Манаса описан в варианте Исы Жумабекова», — отмечает он.

По словам историка, изображение Манаса в работе Тамилы Маматовой перекликается с петроглифами героев на древних и кыргызских наскальных рисунках XIX века в Южной Сибири и Баткене.

«В то же время общая композиция новой статуи Манаса на площади Ала-Тоо похожа на изображение в эпосе и петроглифы», — подчеркнул он.

Поддержка от посла

В защиту скульптора Тамилы Маматовой открыто выступил посол Кыргызстана во Франции Садык Шер-Нияз.

Он отметил, что обсуждение большого произведения — это закономерное явление. На мелочи кыргызы обычно не обращают внимания.

«Поэтому понимаю состояние Тамилы. Сколько лет она готовилась к этому большому труду! Прошла через множество испытаний, видела интриги «глыб искусства». Не раз ей преграждали путь, слушала слова «коллег», которые улыбались в лицо, а за пазухой держали кинжал. И в этот раз из-за «скоординированной атаки» невольно задумаешься: «А не из нашего ли дерева рукоятка топора?» Новые идеи всегда создают препятствия. Если созданный тобой памятник вызвал столько шума, значит, ты войдешь в историю», — написал дипломат.

Он подчеркнул: если перечислить тех, чьи произведения никто не знает, но они уже давно стали «народными», то их число будет «не в две строчки, а как эпос».

«Но произведения, которые нравятся всем, как и их авторы, становятся «зыбкими» и теряются в серой пыли. Поэтому держись, ты не одна, твоя работа — во всех отношениях «монументальный труд». Поздравляю тебя!» — сказал Садык Шер-Нияз.

«Я не сдамся»

Тамила Маматова в интервью с 24.kg призналась, что у нее сейчас на руках грудной ребенок и ей нелегко слушать негативные отзывы о своей работе. Несмотря на это, она продолжает работать над крупными проектами.

«В искусстве критика была и будет. Когда устанавливали памятник Бишкек баатыру в столице, тоже говорили, что лицо героя похоже на президента Садыра Жапарова. Я защищала автора скульптуры Адиля Сейталиева. Бишкек баатыра никто не видел, созданная статуя — это символ, а не реалистичное изображение человека. В моем случае так же. Ни вы, ни я не видели облик легендарного Манаса. Памятник — это мое авторское произведение. Но образ я брала из сказаний Саякбая Каралаева. Те, кто читал эпос в его версии, нашел схожесть памятника с описанием», — отметила Тамила Маматова.

По ее словам, козни против нее плетут только пять-шесть художников. Они даже не скульпторы.

Многие коллеги, напротив, поддерживают меня и уже поздравили. Говорят, что монумент получился лучше прежнего. Поэтому я не буду опускаться до уровня тех, кто пишет карикатуры и картины по фотографиям. Тамила Маматова

Она подчеркнула, что работа, представленная общественности, сделана с добрыми намерениями.

«Она прекрасна. Ее не нужно корректировать. Это мое лицо, мое дите. Мне очень обидно за негативные отзывы, однако я не поддаюсь депрессии, не прекращаю работать. Но я понимаю — злые языки хотят, чтобы именно это произошло», — заметила скульптор.

Тамила Маматова отметила, что монумент «Золотой всадник», установленный в Элисте, скопирован с памятника Манасу, установленному возле Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

«Там и постамент похож, и ноги коня и голова. У меня отличается», — сказала она.

Отметим, памятник Манасу у здания филармонии установили в 1981-м, через год после завершения строительства концертного зала. Монумент «Золотой всадник» в Элисте возвели 1 мая 2007-го.

«Я не сдамся. Это мое произведение, и я горжусь им. Буду защищать его и дальше. Это мое лицо и уже национальное достояние всего народа. Мне бог не просто так дал возможность изготовить памятник Манасу. Я столько трудилась, сколько работ сделала по этой теме! До этого в центре Берлина установили скульптуру маленького манасчи, изготовленную мною. Создала портрет великого сказителя Саякбая Каралаева», — напомнила Тамила Маматова.

По ее словам, открытие нового памятника Манасу состоится 2 августа после обеда. Но мэрия Бишкека пока не комментирует предстоящее событие и не публиковала анонс.