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Общество

Фото дня. Трехметровая скульптура Чингиза Айтматова восхитила соцсети

В социальной сети бурно обсуждают громадную скульптуру писателя Чингиза Айтматова.

Корреспондент 24.kg побеседовал с автором данного творения — художником и скульптором Тамилой Маматовой. Она родилась в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Первое художественное образование получила в Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова, второе — в Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге.

«Памятник Чингизу Айтматову является моей дипломной работой, выполненной в Питере в 2017-м. На него ушло около года. Я выросла на произведениях писателя. Поэтому у меня всегда было желание сделать ему памятник. Он сделан из глины, в будущем хочу изготовить его из бронзы и установить в хорошем месте», — рассказала Тамила Маматова.

Она добавила, что мэрия Оша обещала предоставить место для памятника, однако забыла о нем.

Памятник Чингизу Айтматову — не единственная работа у скульптора. На ее счету десятки скульптур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156159/
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