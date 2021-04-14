Открытие памятника. Горожане нашли сходство Бишкека баатыра с Садыром Жапаровым

Пользователи социальных сетей нашли сходство между Бишкеком баатыром, памятник которому сегодня официально открыли в центре столицы, и президентом Садыром Жапаровым. Об этом они пишут в Facebook.

Фото из Facebook. Скриншот

«Президент сам себе поставил памятник? Очень похож. Кажется, что Садыр Жапаров был прототипом [героем] монумента: форма головы и лица идентичны», — пишут некоторые участники обсуждения.

«Садыр Жапаров, кажется, себе памятник воздвиг, а не легендарному баатыру», — пишут в Twitter.

Фото из Twitter. Скриншот

«Они родственники? Или скульптор так недвусмысленно подлизался? Я про памятник Бишкеку баатыру. Удивительное сходство с президентом», — согласны другие пользователи.

Фото из Twitter. Скриншот

«Нужно было в жилетке за 3 тысячи евро делать, потом бы голову сменили и все», — подшучивают некоторые.

Фото из Twitter. Скриншот

Пошутили пользователи и о том, что пряжка на ремне Бишкека баатыра — это логотип автомобиля Toyota.

«Судя по бляшке ремня, он «Тойота-Бишкек баатыр», — отметили пользователи Сети.





Фото из Facebook. Скриншот

Кстати, у многих историков есть сомнения в реальности этого героя Установка в столице памятника Бишкеку баатыру вызвала очередной виток споров о том, существовал ли он в реальности и какое отношение имел к основанию столицы страны.

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