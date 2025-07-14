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Общество

Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение

В Бишкеке представлен эскиз нового памятника Айкол Манасу, который планируется установить на центральной площади Ала-Тоо. Автор проекта — скульптор Тамила Маматова. Монумент пока существует в виде макета, однако уже вызвал бурные обсуждения как среди профессионального сообщества, так и среди горожан.

24.kg
Фото 24.kg. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики живописец Эркин Салиев выступил с резкой критикой в адрес представленного эскиза.

Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, живописец Эркин Салиев выступил с критикой в адрес представленного эскиза. По его словам, образ Манаса трактован неудачно как в художественном, так и в историко-культурном плане.

из интернета
Фото из интернета. Образ Манаса трактован неудачно как в художественном, так и в историко-культурном плане.

«Не найдено композиционное решение, отсутствует гармония линий и форм как коня, так и фигуры самого героя. Пропорции не выверены, слабое исполнение и модулирование складок. Военное облачение выдумано, не имеет отношения к историческим данным. Это больше напоминает костюм из провинциального драмтеатра», — написал Эркин Салиев.

Он также выразил недоумение по поводу позы Манаса: при стремительном движении коня сам всадник изображен статично, а размещенный на плече беркут выглядит неестественно — с некоторых ракурсов может показаться, что у Манаса «пропеллер на спине». Эркин Салиев считает недопустимым исполнение монумента в золотом цвете: «Это вызывает ассоциации с авторитарными памятниками в Азии и не соответствует духу образа Манаса».

Он также подчеркнул, что подобные проекты требуют более глубокого участия профессионального сообщества: «Создается впечатление, что автору дали слишком мало времени и результат получился поспешным. Но самое печальное, что никто не посоветовался с художниками. А ведь этот памятник будет формировать представление о Манасе у будущих поколений».

Параллельно в социальных сетях пользователи сравнивают эскиз будущего памятника с уже существующим монументом «Золотой всадник» в Элисте — столице Калмыкии. Сравнение вызвало дополнительный резонанс, учитывая, что в эпосе «Манас» калмыки представлены как враги кыргызского народа и герой ведет с ними ожесточенную борьбу.

из интернета
Фото из интернета. «Золотой всадник» в Элисте — столице Калмыкии

Историки отмечают, что в эпосе Манас и его соратники неоднократно сражаются против калмаков, которые в средневековой версии кыргызского эпоса воспринимались как враждебная сила. На этом фоне сходство монумента Манасу с памятником в Элисте вызывает недоумение у части общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336076/
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