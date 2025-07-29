Гарвард готов выплатить $500 миллионов для урегулирования конфликта с Белым домом. В какой форме это будет сделано, сейчас обсуждается, пишет DW со ссылкой на источники The New York Times.

По их словам, Гарвардский университет не хочет платить федеральному правительству напрямую.

Кроме того, по информации газеты, руководство университета скептически относится к идее допустить внешнего наблюдателя для контроля за исполнением договоренностей с властями. В Гарварде дали понять, что такое требование может быть расценено как пересечение «красной линии» и потенциальное нарушение академической свободы университета.

Администрация Трампа требует от Гарварда провести реформы в сфере управления, изменить политику приема студентов, проверить преподавателей и усилить борьбу с антисемитизмом. Одному из престижнейших вузов США запретили принимать иностранных студентов. Гарвард оспорил это в суде.

На прошлой неделе стало известно, что Колумбийский университет выплатит штраф в $200 миллионов из-за недостаточных мер по защите студентов-евреев. Взамен администрация США вернет ему замороженные гранты.