Гарвардский университет подал в суд на администрацию Дональда Трампа

Гарвардский университет подал в Федеральный суд США иск против администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает студенческая газета The Harvard Crimson.

Истцы требуют признать незаконной заморозку федерального финансирования на $2,2 миллиарда. Утверждается, что Белый дом инициировал «произвольную и неконституционную кампанию» против вуза с целью наказать его за «защиту своих конституционных прав».

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13 апреля группа профессоров Гарварда подала иск к администрации Белого дома из-за планов сократить общее финансирование вуза на $9 миллиардов. Они считают, что действия администрации нарушают их права на академическую свободу и свободу слова.

Ранее старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей.

Напомним, администрация Дональда Трампа заморозила финансирование Гарварда из-за отказа университета выполнить требования правительства по борьбе с антисемитизмом. Грант на $2,2 миллиарда заморожен после того, как вуз отклонил требования правительства о проведении реформ, направленных на восстановление идеологического баланса в кампусе.

В заявлении президента Гарварда Алана Гарбера говорится, что изменения, продвигаемые правительством, «не имеют отношения к закону». «Вуз не откажется от своей независимости или от конституционных прав», — отметил он.