Какие больницы в КР смогут проводить клинические испытания лекарств

Проект постановления кабмина «Об утверждении Порядка аккредитации организаций здравоохранения на право проведения клинических исследований (испытаний)» вынесен на общественное обсуждение.

По данным Минздрава, согласно проекту, для получения права на проведение клинических исследований государственные организации здравоохранения должны:

1) иметь статус аккредитованной организации в области медицинской деятельности с присвоением высшей или первой категории;

2) оказывать медико-санитарную помощь и осуществлять научно-исследовательскую деятельность;

3) иметь в штате специалистов, прошедших обучение по правилам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice — GCP);

4) иметь утвержденные стандартные операционные процедуры по проведению клинических испытаний;

5) иметь комиссию по вопросам этики;

6) разработать документ, регламентирующий работу с конфиденциальной информацией;

7) иметь договоры с подрядными организациями на предоставление специализированных клинико-инструментальных, лабораторных и вспомогательных услуг для проведения клинических исследований (при отсутствии необходимого оборудования).

Отмечается, что 30 мая 2025 года вступило в силу постановление кабинета министров «О некоторых вопросах, связанных с проведением клинических испытаний лекарственных средств и медицинских изделий» № 240.

Клинические исследования медикаментов проводятся в целях подтверждения их безопасности и/или эффективности.