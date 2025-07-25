10:25
USD 87.30
EUR 102.65
RUB 1.11
Общество

Какие больницы в КР смогут проводить клинические испытания лекарств

Проект постановления кабмина «Об утверждении Порядка аккредитации организаций здравоохранения на право проведения клинических исследований (испытаний)» вынесен на общественное обсуждение.

По данным Минздрава, согласно проекту, для получения права на проведение клинических исследований государственные организации здравоохранения должны:

1) иметь статус аккредитованной организации в области медицинской деятельности с присвоением высшей или первой категории;
2) оказывать медико-санитарную помощь и осуществлять научно-исследовательскую деятельность;
3) иметь в штате специалистов, прошедших обучение по правилам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice — GCP);
4) иметь утвержденные стандартные операционные процедуры по проведению клинических испытаний;
5) иметь комиссию по вопросам этики;
6) разработать документ, регламентирующий работу с конфиденциальной информацией;
7) иметь договоры с подрядными организациями на предоставление специализированных клинико-инструментальных, лабораторных и вспомогательных услуг для проведения клинических исследований (при отсутствии необходимого оборудования).

Отмечается, что 30 мая 2025 года вступило в силу постановление кабинета министров «О некоторых вопросах, связанных с проведением клинических испытаний лекарственных средств и медицинских изделий» № 240.

Клинические исследования медикаментов проводятся в целях подтверждения их безопасности и/или эффективности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337460/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минздрава КР выступает за регулирование цен на лекарства
Не запивать чаем — специалист о правилах приема таблеток
Органическое выращивание лекарственных трав началось в Суусамырской долине
Как правильно хранить лекарства дома: Кыргызфармация о главных ошибках
Казахстан и Кыргызстан намерены проводить совместные закупки лекарств
Метод получения парацетамола из пластика разработали ученые
Возили телефоны и лекарства в Узбекистан — спецслужбы задержали контрабандистов
Финансирование закупок через «Кыргызфармацию» заметно возросло, но есть проблемы
Бишкекчане снова жалуются на отсутствие препаратов от эпилепсии
В Кыргызстане появятся электронные аптеки
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане сломался один из&nbsp;двух линейных ускорителей В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
25 июля, пятница
10:16
Нулевую ставку на поставку растительного масла для Фонда матрезервов отменят Нулевую ставку на поставку растительного масла для Фонд...
10:15
Какие больницы в КР смогут проводить клинические испытания лекарств
10:12
Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией
10:07
В Кыргызстане упростили легализацию автомобилей
10:01
Минэнерго получило право проверять деятельность органов местного самоуправления