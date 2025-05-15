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Власть

В КР утвержден порядок проведения клинических испытаний лекарств

Глава кабмина утвердил порядок проведения клинических исследований (испытаний) лекарственных средств. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, проверка медицинских препаратов должна проводиться в соответствии с правилами.

Срок проведения экспертизы материалов клинических исследований и выдача заключения не должны превышать 45 календарных дней с даты подтверждения оплаты.

Экспертиза биоаналогичных, биологических и биотехнологических лекарственных средств проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты подтверждения оплаты.

Клинические исследования медикаментов проводятся в целях подтверждения безопасности и/или эффективности лекарственных средств.

Экспертный совет при проведении экспертизы материалов клинического исследования назначает два вида проверочных работ:

  • экспертизу качества и безопасности лекарственного средства;
  • оценку материалов клинического исследования.

Реестр клинических исследований должен быть размещен в открытом доступе на официальном сайте уполномоченного органа в сфере здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329093/
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