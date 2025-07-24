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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Результаты перехода на 12-летнее образование будут через 15 лет — Минпросвещения

Результаты перехода на 12-летнее образование увидим через 15 лет. Об этом в подкасте агентства «Кабар» сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, утверждены обновленные образовательные стандарты, в настоящее время меняются учебная программа, учебники, система оценивания, а также идет обучение педагогов. Ведется комплексная работа.

«За год изменений не будет видно. Это не завод и не производство. Результат всестороненнего развития человека будет заметен через 15 лет. Это долгосрочные изменения», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

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Она напомнила, что итоги международного исследования образовательных достижений учащихся PISA-2025 станут известны в 2026 году. В тесте участвовало более 6,5 тысячи 15-летних учеников из Кыргызстана. «Мы тоже с волнением ожидаем, но не рассчитываем на высокие результаты, поскольку изменений в системе на тот момент не было», — призналась министр.

Кыргызстан дважды участвовал в PISA в 2006 и 2009 годах и оба раза занимал последние места.

Отметим, что школы республики осуществляют поэтапный переход на 12-летнее образование. В 2028-2029 учебном году произойдет двойной выпуск девятиклассников и начнется выдача аттестатов об окончании 12-летней школы. В 2036-2037 учебном году ожидается первый выпуск полноценной 12-летней программы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337400/
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