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Общество

Результаты Кыргызстана в PISA станут известны в 2026 году

В международном исследовании образовательных достижений учащихся PISA-2025 приняли участие 195 школ по всему Кыргызстану. Об этом 24.kg сообщила директор департамента развития качества образования Бактыгуль Шамшидинова.

По ее словам, основной этап исследования прошел с 1 по 29 апреля. В выборку попало около 6,9 тысячи 15-летних учеников, из них участвовало более 6,5 тысячи, но после чистки данных будет ясно точно число участников.

«Основной этап проводили в компьютерном формате, было создано 14 мобильных команд. Тест проходил на трех языках — кыргызском, русском и узбекском. В настоящее время начинается этап кодирования открытых частей теста. После этого пройдет чистка данных, и 15 августа мы передадим материалы для дальнейшей обработки Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Результаты мы узнаем только осенью 2026 года», — сказала Бактыгуль Шамшидинова.

Она отметила, что дети оценили тест по-разному.

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«Где-то ученики не могли ответить на открытые задания, а где-то, наоборот, сказали, что им было легко и они справились. Это будет видно уже после опубликования итогов. Перед основным исследованием мы проводили пилот в 65 школах, в котором участвовало более 2 тысяч детей. После пилотного исследования стало видно, что тесты для наших детей тяжелые», — добавила глава департамента.

PISA-2025 проводится в КР при финансировании Всемирного банка. Аренду ноутбуков софинансировал Европейский союз.

Оператором проведения является департамент развития качества образования Минпросвещения.

  • PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Кыргызстан дважды участвовал в PISA: в 2006 и 2009 годах. Оба раза занимал последние места.

Министерство образования, преобразованное в Министерство просвещения, не ожидает очень успешных результатов школьников в исследовании PISA-2025.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328943/
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