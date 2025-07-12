Первый выпуск полноценной 12-летней программы в КР состоится в 2037 году

Министерство просвещения утвердило базисный учебный план общеобразовательных организаций КР с 11-летним сроком обучения на 2025/26 учебный год и школ, поэтапно переходящих на 12-летнее образование. Документы опубликованы в газете «Кут билим».

Согласно пояснительной записке к БУП, в 2025/26 учебном году важно учитывать следующее:

6-летние дети (2019 года рождения) принимаются в первые классы для обучения по образовательной программе первого класса 12-летней школы, в основе которой заложена апробированная программа «Наристе» и предварительное вводное содержание естественно-научного направления через предмет «Я и мир».

(2019 года рождения) принимаются в первые классы для обучения по образовательной программе первого класса 12-летней школы, в основе которой заложена апробированная программа «Наристе» и предварительное вводное содержание естественно-научного направления через предмет «Я и мир». 6-летние и 7-летние дети (2018 года рождения), прошедшие программу предшкольной подготовки «Наристе», принимаются во второй класс, где осваивают образовательные программы второго класса 12-летней школы.

(2018 года рождения), прошедшие программу предшкольной подготовки «Наристе», принимаются во второй класс, где осваивают образовательные программы второго класса 12-летней школы. ученики первых классов 11-летней школы (2017 года рождения) переходят во вторые классы и продолжают обучаться по образовательным программам второго класса 11-летней школы.

Главное для школ с 11-летним сроком обучения Отметки с использованием описательных способов выставляются с 3-го класса.

С 2025/26 учебного года в 3-9-х классах учебный процесс по английскому языку осуществляется по обновленным образовательным программам и новым учебно-методическим комплексам, ориентированным на 12-летнее школьное образование.

С 3-го по 11-й классы школ с кыргызским и русским языками обучения на изучение иностранного языка выделяется по два часа в неделю. Для 3-х, 4-х, 6-х классов школ с узбекским/таджикским языками обучения на изучение иностранного языка выделяется по два часа в неделю и для 8-11-х классов — по одному часу в неделю.

В школах с узбекским/таджикским языками обучения изучение иностранного языка может быть увеличено за счет средств родителей, спонсоров и местного бюджета через предоставление дополнительной образовательной услуги.

Предметы «Биология» и «География» изучаются в 6-х, 8-х, 9-х классах по два часа в неделю, в 10-11-х классах — по часу в неделю.

Предмет «Физика» изучается в 8-х, 9-х классах по два часа в неделю, в 10-х классах — три часа в неделю. В 11-м классе «Физика. Астрономия» изучается как интегрированный предмет в объеме три часа в неделю.

Изучение предмета «Химия» проводится в 8-11-х классах по два часа в неделю.

Изучение предмета «Человек и общество» проводится в 6-х, 8-11-х классах по одному часу в неделю.

Главное для школ, переходящих на 12-летнее образование

Введение отметок начинается с 4-го класса.

Математика и предметы естественно-научного направления 5-х и 7-х классов, а также английский язык с 3-го по 9-й классы обеспечиваются обновленными образовательными программами и новыми учебно-методическими комплексами, ориентированными на 12-летнее школьное образование.

На изучение математики в первом классе выделяется три часа в неделю, во 2-х и 7-х классах — четыре часа в неделю и в 5-х классах — пять часов в неделю.

Предметы естественно-научного направления «Биология», «Физика» и «География» изучаются в 7-м классе с недельной нагрузкой по два часа.

Химия изучается с 7-го класса с недельной нагрузкой — один час.

Предмет «История» изучается в 5-х, 7-х классах по два часа в неделю.

В образовательное содержание предмета «Человек и общество» интегрированы основы финансовой и налоговой грамотности, на изучение которого в 7-м классе выделяется два часа в неделю.

В пояснительной записке отмечается, что в 2028/29 учебном году произойдет двойной выпуск 9-классников и начнется выдача аттестатов об окончании 12-летней школы.

В 2036/37 учебном году ожидается первый выпуск полноценной 12-летней программы.