Не брать деньги и сдерживать эмоции. Глава Минздрава провел совещание с врачами

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев провел онлайн-совещание с руководителями организаций здравоохранения. Об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

По его данным, в ходе совещания особое внимание уделено вопросам медицинской этики, антикоррупционной политики, контроля качества и дисциплины.

Эркин Чечейбаев отметил, что каждый руководитель и каждый врач должен быть ответственным за свое поведение.

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«Мы служим народу, медработники должны быть примером заботы о человеке. Кто не будет работать честно, тот будет задержан. Поэтому проведите собрания и объясните докторам: с пациентами нужно разговаривать вежливо. В ЛОР-отделении Нацгоспиталя клинический ординатор нагрубил родственникам пациента — его избили, случился скандал. Держите себя в руках, пациенты приходят с проблемами, медики должны уметь сдерживать эмоции. Конечно, мы должны защищать врачей, однако они сами не должны давать повода. Не просите деньги с больных, а если дают — не берите», — сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что сотрудники, требующие деньги с пациентов, будут немедленно уволены и переданы правоохранителям.

В ходе онлайн-совещания также озвучены основные приоритеты в секторе.

Напомним, несколько дней назад в Таласе задержали врача по подозрению в получении незаконного вознаграждения.