В Таласе задержали врача по подозрению в получении незаконного вознаграждения

В Таласской области задержали врача села Чат-Базар по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения. Об этом сообщила пресс-служба Таласского областного управления внутренних дел.

Следственная служба Таласского областного УВД возбудила уголовное дело по статье 251 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, касающейся незаконного получения вознаграждения работником.

Подозреваемым является заведующий врачебной амбулаторией Б.Т., 1967 года рождения.

Фото УВД Таласа. Врач

По данным следствия, он получил от 25-летнего гражданина 3 тысячи сомов за проведение операции по удалению желчного пузыря его матери. Врач дальше потребовал доплату в размере 15 тысячи сомов. В результате заявитель передал ему 11 тысяч сомов.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.