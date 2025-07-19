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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Не прошло и года, а дорога в столичном микрорайоне «Тунгуч» разбита

О плохом состоянии дороги на улице Ауэзова в столичном микрорайоне «Тунгуч» рассказал в Instagram депутат Бишкекского городского кенеша Болот Ибрагимов.

По словам местных жителей, дорогу отремонтировали в конце 2024 года, а асфальтовое покрытие уже успели ремонтировать.

Пользователи соцсети посетовали, почему люди должны снимать на видео недостатки инфраструктуры и указывать на них властям, чтобы начали что-то делать. «Почему власти сами не видят недочеты? Обязательно нужна огласка через блогеров, известных лиц?» — задался вопросом один из них.

Другой отметил, что дорогу сдали в конце 2024 года, а в январе там уже появились ямы. Об этом жители жаловались в том числе 24.kg.

Еще один пользователь отметил, что обратился с заявлением в прокуратуру по поводу этой дороги, но ничего не изменилось.

В январе 2025 года МП «Бишкекасфальтсервис» сообщало, что при обходе дороги на улице Ауэзова от улицы Анкара до ВБЧК были выявлены дорожные дефекты. Работы производились подрядной организацией ОсОО «Чуйдорсервис». На месте выписали предписание (от 15 ноября 2024 года), устранение дефектов планировали на весну 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336830/
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