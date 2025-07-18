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Общество

«Фантомные» автобусы в приложении «Мой город». Мэрия Бишкека устранит проблему

Муниципальное предприятие МП «Бишкекский городской транспорт» ведет технические и программные работы, направленные на устранение так называемых фантомных автобусов — транспортных средств, отображающихся в приложении «Мой город», но не соответствующих фактическому движению. Так пресс-служба мэрии ответила на жалобы горожан о некорректной работе приложения.

По ее данным, проводится детальная проверка по маршрутам, на которых были зафиксированы подобные несоответствия.

«В МП прекрасно понимают, насколько важно в ночное время иметь достоверную информацию о движении общественного транспорта, и прилагаются все усилия для скорейшего решения проблемы. Подобные случаи могут возникать в связи с заторами на дорогах столицы. Нередко несколько автобусов одновременно оказываются в одной точке, что может создавать искажения в данных о движении», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336787/
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