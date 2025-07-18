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Агент 024

В приложении «Мой город» отображаются «фантомные» рейсы автобусов

Приложение «Мой город» часто показывает автобусы, которые не двигаются, или не существуют в реальности. Об этом 24.kg сообщают читатели.

На скриншотах из приложения, присланных горожанином, виден маршрут 162, который стоит на одном и том же месте в 22.46 и 22.56 одного дня, и 10.42 следующего.

«Приложение часто показывает несуществующие автобусы, которые стоят по 30-60 минут. Бывают автобусы, которые и вовсе есть на карте, они ездят, но в реальности их нет. Самое обидное — то, что это происходит обычно ночью. Представьте: уходите поздно ночью с работы, открывайте приложение, видите рядом автобусы, сидите и ждете, ждете, ждете... А его даже мельком не видно. Приходиться садиться на что есть, иногда на такси. В итоге потраченные деньги, время и нервы. Автобусов по факту нет, но расписание нужно соблюдать на бумаге. Вот и рисуют «фантомные» рейсы, будто они ездят один за другим. Проверка придет — в графиках все отлично, ведь никто не станет лично стоять на остановках и проверять, как оно на самом деле», — сообщает горожанин.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/336696/
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