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Общество

Почему выстраивается очередь в Республиканском центре крови

В Республиканском центре крови прокомментировали 24.kg жалобу читателей о том, что донорам приходится стоять в очереди у входа в здание.

По словам заместителя директора РЦК Айганыш Сатыбалдиевой, город с каждым годом растет. С 2000-х по 2025 год население Бишкека выросло почти вдвое (с 700 тысяч до 1,3 миллиона).

«А это означает увлечение дорожно-транспортных происшествий, операций, родов, онкобольных, соответственно, растет спрос и на донорскую кровь и ее компоненты. При этом инфраструктура РЦК осталась прежней, здание построено в 1936 году. Площадь зала ожидания всего 60 квадратных метров, центр был рассчитан на меньший поток доноров», — сказала Айганыш Сатыбалдиева.

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Она отметила, что одного донора могут сопровождать три-четыре родственника, причем с малыми детьми. Если в здании много желающих, то некоторым приходится ждать на улице.

«Периодически доноры приходят массово, с учетом потребностей организаций здравоохранения (по показаниям врача). За сегодня, 18 июля, к нам обратилось 200 человек, принято 138, медицинских отводов — 46, к донации допущено 92», — добавила замдиректора РЦК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336756/
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