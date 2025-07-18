Республиканский центр крови заставляет доноров ждать приема снаружи

Республиканский центр крови на проспекте Чингиза Айтматова, 60 заставляет доноров крови ждать в очереди снаружи здания. Об этом 24.kg сообщают читатели.

Читатель присылает фотографии, на которых видна очередь из людей, скопившихся у входа в центр.

Фото горожанина. Центр крови

«Почему нельзя ожидать очереди внутри здания? На улице в жару держат людей. Внутри не все кушетки принимают пациентов. А потом говорят дефицит крови. Бардак продолжается в центре крови», — докладывает горожанин.

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