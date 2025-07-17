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Общество

На что потратят 1 миллиард сомов в Балыкчи? Работа пойдет по 12 направлениям

По поручению президента Садыра Жапарова в городе Балыкчи начались масштабные работы, направленные на коренное преобразование городской среды и улучшение качества жизни граждан. С этой целью управляющий делами президента Каныбек Туманбаев прибыл в Балыкчи и ознакомился с основными планами предстоящих изменений. 

Он напомнил, что глава государства Садыр Жапаров намерен выделить 1 миллиард сомов на развитие города. Кроме того, по инициативе председателя кабинета министров, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева будет выделено дополнительно еще 100 миллионов сомов. Эти средства пойдут на закупку автобусов для общественного транспорта и современной техники для коммунального предприятия «Тазалык».

В настоящее время в город начала поступать техника из Бишкека, и первые работы уже стартовали. В первую очередь на центральных улицах города будет установлена современная система уличного освещения — аналогичная той, что реализована на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Кроме того, на 20 июля запланирована торжественная церемония закладки капсулы времени, которая даст старт строительства 12-этажных ипотечных жилых домов.

В целом в Балыкчи ведутся работы по 12 направлениям — включая ремонт дорог, озеленение, жилищное строительство, строительство школ и детских садов, возведение этнокомплекса, развитие общественного транспорта и улучшение качества муниципальных услуг.

«Управление делами президента не вмешивается в работу органов местного самоуправления. Наша основная задача — точно и ответственно выполнять поручения главы государства и вносить вклад в общее развитие страны», — подчеркнул управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Этот масштабный проект находится под личным контролем президента и без сомнения станет новым этапом в развитии города Балыкчи и улучшении качества жизни его жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336560/
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