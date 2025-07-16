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Общество

Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы

Экс-мэр Стамбула и главный политический противник президента Турции Эрдогана Экрем Имамоглу получил 1 год и 8 месяцев заключения по делу о «публичном оскорблении» и «угрозах» в адрес главного прокурора Акина Гюрлека в январе 2025 года. О каких конкретно высказываниях идет речь, не уточняется, пишет DW.

Напомним, Имамоглу задержан 19 марта 2025 года, это вызвало волну массовых протестов в Турции. Спустя несколько дней политика отстранили от должности мэра Стамбула и обвинили во взяточничестве. 53-летний Имамоглу считался главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые должны состояться в 2028 году.

Главная оппозиционная партия Турции РHП утвердила кандидатуру Экрема Имамоглу на пост президента страны на предстоящих выборах.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336479/
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Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы