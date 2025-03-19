Мэра Стамбула задержали по подозрению в коррупции

Прокуратура Стамбула объявила о начале масштабного расследования в отношении мэра города Экрема Имамоглу и ряда высокопоставленных муниципальных чиновников. Как сообщает CNN Turk со ссылкой на заявление прокуратуры, расследование связано с обвинениями в организации преступной группы, коррупции, мошенничестве и других экономических преступлениях.

По данным прокуратуры, следствие установило признаки систематических нарушений в деятельности муниципальных компаний Стамбула. В заявлении утверждается, что речь идет о махинациях с тендерами, незаконных прямых закупках, квалифицированном мошенничестве, неправомерном сборе персональных данных, взяточничестве и вымогательстве.

Среди фигурантов дела, помимо мэра Экрема Имамоглу, называют имена советника мэра по связям с прессой Мурата Онгуна и других, которых следствие считает руководителями преступной организации. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

Прокуратура заявляет, что члены предполагаемой организации использовали подставные компании для получения выгодных контрактов от муниципальных предприятий, таких как Meyda A.Ş. и Kültür A.Ş., завышая цены и часто не выполняя работы или оформляя фиктивные сделки. Полученные средства, как утверждается, отмывались через выставление фиктивных счетов и использовались как для личного обогащения, так и для поддержки деятельности организации.

Также сообщается о фактах вымогательства взяток у бизнесменов, работающих с муниципалитетом, и незаконном сборе персональных данных жителей Стамбула. В качестве доказательств прокуратура ссылается на отчеты MASAK (Совета по расследованию финансовых преступлений), заключения налоговых экспертов и показания свидетелей.

19 марта 2025 года в 06.15 по местному времени полиция Стамбула начала масштабную операцию по задержанию подозреваемых, проведению обысков и конфискации имущества. Операция проводится Управлением по борьбе с экономическими преступлениями.

CNN Turk отмечает, что заявление прокуратуры является предварительным и следствие продолжается. Обвинения в адрес Экрема Имамоглу и других подозреваемых еще предстоит доказать в суде.