Арестованный мэр Стамбула утвержден кандидатом в президенты Турции

Главная оппозиционная партия Турции РHП утвердила кандидатуру задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу на пост президента страны на предстоящих выборах в 2028 году. Об этом сообщает турецкий портал NTV.

Соответствующее решение принято сегодня, 27 марта, на партийном заседании. Помимо этого, утверждено проведение внеочередного съезда CHP 6 апреля.

Лидер РНП Озгюр Озель заявил журналистам, что в ближайшее время будет организован сбор подписей за проведение досрочных президентских выборов в республике. По его словам, цель — собрать 28 миллионов подписей и превзойти результаты действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в 27,7 миллиона.

Озгюр Озель также заявил, что митинги, которые пройдут в Малтепе в выходные, продолжатся и он проведет акции под лозунгом «Оставьте моего кандидата» в таких мегаполисах, как Анкара, Измир, Анталья и Мерсин.

Экрема Имамоглу задержали 19 марта 2025-го. Прокуратура Стамбула объявила о начале масштабного расследования в отношении мэра города и ряда высокопоставленных муниципальных чиновников. Оно связано с обвинениями в организации преступной группы, коррупции, мошенничестве и других экономических преступлениях.