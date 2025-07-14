Избежать хаос. Утвердить порядок паломничества в Мекку намерены в Кыргызстане

Национальное агентство по делам религии и межэтнических отношений намерено утвердить порядок организации и осуществления паломничества граждан Кыргызской Республики в Мекку (хадж, умра).

В справке-обосновании отмечается, что Мекка и Медина — это места с огромным количеством паломников, что создает риски для безопасности и здоровья людей.

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«Это требует определенного контроля со стороны государства. Организация поездок поможет избежать хаоса, оптимизировать логистику и распределение ресурсов. Государство может контролировать качество предоставляемых услуг — от транспортировки до проживания в Саудовской Аравии. Это также позволяет предотвратить мошенничество и создать благоприятные условия для паломников», — считают в нацагентстве.

Структура документа содержит общие положения, информацию об осуществлении паломничества в Мекку, порядке формирования групп паломников, обеспечении их въездными хадж-визами, а также о транспортном обслуживании и другое.