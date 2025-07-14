20:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Избежать хаос. Утвердить порядок паломничества в Мекку намерены в Кыргызстане

Национальное агентство по делам религии и межэтнических отношений намерено утвердить порядок организации и осуществления паломничества граждан Кыргызской Республики в Мекку (хадж, умра).

В справке-обосновании отмечается, что Мекка и Медина — это места с огромным количеством паломников, что создает риски для безопасности и здоровья людей.

Читайте по теме
Организацию хаджа депутат предложил передать частным туркомпаниям

«Это требует определенного контроля со стороны государства. Организация поездок поможет избежать хаоса, оптимизировать логистику и распределение ресурсов. Государство может контролировать качество предоставляемых услуг — от транспортировки до проживания в Саудовской Аравии. Это также позволяет предотвратить мошенничество и создать благоприятные условия для паломников», — считают в нацагентстве.

Структура документа содержит общие положения, информацию об осуществлении паломничества в Мекку, порядке формирования групп паломников, обеспечении их въездными хадж-визами, а также о транспортном обслуживании и другое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336181/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Хадж-2025. Первая группа паломников вернулась в Кыргызстан
Хадж-2025. Первая группа паломников вылетела из Оша в Саудовскую Аравию
Более 2,5 тысячи милиционеров будут охранять порядок на праздновании Дня Победы
Внимание! Саудовская Аравия вводит новые правила совершения хаджа
В связи с подготовкой к хаджу вводятся ограничения на въезд и пребывание в Мекке
Кыргызстану выделили более 6 тысяч квот для паломничества
Организацию хаджа депутат предложил передать частным туркомпаниям
При организации хаджа ежегодно $5 миллионов оставалось в тени — Госкомрелигий
В ДУМК выбрали форму для паломников, которые отправятся на хадж в 2025 году
Хадж-2025. Авиакомпании Flyadeal и Jazeera Airways будут обслуживать паломников
Популярные новости
До&nbsp;1&nbsp;сентября нужно уплатить налог на&nbsp;жилые дома и&nbsp;придомовые участки До 1 сентября нужно уплатить налог на жилые дома и придомовые участки
Как в&nbsp;Кыргызстане поступить в&nbsp;вуз онлайн: пошаговая инструкция Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Балыкчи становится модным: до&nbsp;15&nbsp;тысяч туристов в&nbsp;день&nbsp;&mdash; и&nbsp;это только начало Балыкчи становится модным: до 15 тысяч туристов в день — и это только начало
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Бизнес
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин «Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
14 июля, понедельник
20:01
Избежать хаос. Утвердить порядок паломничества в Мекку намерены в Кыргызстане Избежать хаос. Утвердить порядок паломничества в Мекку...
19:45
Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима
19:40
Международный турнир по теннису J30 завершился в Чолпон-Ате. Результаты
19:26
На Иссык-Куле пройдет Кубок Кыргызстана по пляжному футболу
19:15
В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей