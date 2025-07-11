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Общество

Противопожарные учения прошли на ТЭЦ Бишкека

Специалисты МЧС провели плановые учения по пожарной безопасности для технического персонала «Бишкек ТЭЦ» и представителей администрации теплоцентрали. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. 

Учения проводились с целью повысить готовность сотрудников к быстрому реагированию в случаях пожара или чрезвычайной ситуации. 

С сотрудниками провели беседу о критериях тушения различных пожаров и использовании первичных средств пожаротушения.

Напомним, ранее на ТЭЦ происходили возгорания. В результате пожара в 2016 году два работника получили ожоги. В 2021-м из-за возгорания привлекли три пожарных расчета. В феврале 2024 года взрыв котла привел к проверке ТЭЦ специальной межведомственной комиссией. Тогда чиновники сообщили, что причиной взрыва стала изношенность оборудования и недостаточный ремонт, как и в 2018-м.

В 2018 году произошла самая громкая авария на ТЭЦ. Тогда директор ОАО «Бишкектеплосеть» Михаил Курганов утверждал, что основная причина аварии— несогласованность действий технического персонала. 

Многих чиновников приговорили к лишению свободы за коррупцию в деле модернизации Бишкекской ТЭЦ. Сапар Исаков, бывший глава кабмина, приговорен к 15 годам тюрьмы. В ночь на 6 октября 2020 года его освободили из заключения. Он покинул Кыргызстан. В конце октября того же года он был объявлен в розыск.

К разным срокам были приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывших министров финансов и энергетики Ольгу Лаврову и Осмонбеку Артыкбаеву обязали выплатить штрафы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335973/
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