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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Верховный суд оставил в силе приговор всем обвиняемым

Верховный суд оставил в силе сроки наказания всем фигурантам уголовного дела о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Уточняется, что приговор Сапару Исакову, Жанторо Сатыбалдиеву, Осмонбеку Артыкбаеву, Айбеку Калиеву, Салайдину Авазову, Жолдошбеку Назарову, Темирлану Биримкулову и Ольге Лавровой изменен в резолютивной части. С подсудимых взыскан материальный ущерб в пользу Министерства финансов в размере более 5 миллиардов сомов солидарно.

По делу о модернизации столичной ТЭЦ к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157002/
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