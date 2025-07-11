Пекарню в бишкекской школе № 1 оштрафовали

Мучной цех при школе № 1 в столичном микрорайоне «Аламедин-1» оштрафовали. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по выявленным нарушениям составлен протокол и наложен штраф на 5 тысяч сомов. Предложено провести сандень для уборки помещений.

Ранее в мэрии сообщили, что часть помещений школы № 1 использует пекарня.

ЦГСЭН города Бишкека поручили в кратчайший срок провести проверку пекарни на предмет соблюдения санитарных норм при изготовлении пищевых продуктов. Комиссионно рассмотреть вопрос высвобождения помещений для использования их по целевому назначению.