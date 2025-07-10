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Общество

В Бишкеке часть помещений школы № 1 использует пекарня. Там нарушают саннормы

В рамках проверки подготовки образовательных учреждений в Свердловском районе Бишкека состоялся выездной обход с участием заместителя мэра столицы по социальным вопросам Виктории Мозгачевой. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Основной целью стало ознакомление с текущим состоянием образовательных учреждений — школ и детских садов, а также проверка подготовки к новому учебному году.

В ходе проверки возникли вопросы к подрядным организациям, которые выполняют ремонтные работы. Управлению капитального строительства поручено установить причину аварийных ситуаций через 3-4 года после проведения капитального ремонта отопления в образовательных организациях.

Подрядным организациям, которые занимаются строительством школ и детских садов поручено держать территории в надлежащем состоянии при проведении ремонтных работ.

Также в ходе проверки поднят вопрос использования части здания СОШ № 1 пекарней, в которой выявлены санитарные нарушения. ЦГСЭН города Бишкек поручено в кратчайший срок провести проверку пекарни на предмет соблюдения санитарных норм при изготовлении пищевых продуктов. Комиссионно рассмотреть вопрос высвобождения помещений для использования их по целевому назначению.

По итогам инспекции соответствующим службам даны поручения ускорить ремонтные работы, усилить контроль за питанием и санитарией, а также обеспечить стопроцентную готовность объектов к новому учебному году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335870/
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