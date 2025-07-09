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Общество

Общепит в Бишкеке. Санврачи проводят плановые и рейдовые проверки

В Бишкеке проводят плановые, неплановые и рейдовые проверки точек общественного питания. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила санитарный врач столичного Центра госсанэпиднадзора Кундуз Есенгулова.

По ее словам, работа проводится в рамках закона КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

В настоящее время рейдовыми проверками охвачены объекты, расположенные вокруг четырех крупных рынков — Ошский, Орто-Сайский, «Дордой» и «Кудайберген». В рейдах участвуют также представители райадминистраций, муниципальной инспекции, налоговой и других служб.

«Мы заранее составляем план проверок, согласовываем его с Министерством экономики и коммерции. Во время плановых проверок приходим с предписанием на руках. Рейдовые и неплановые проверки проводятся на основании писем, жалоб и обращений от граждан, райадминистраций и других органов», — сказала Кундуз Есенгулова.

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Она добавила, что по выявленным недостаткам составляют протокола о правонарушениях и выносят постановления. За грубые нарушения объекты временно закрывают — до устранения проблем.

С начала 2025 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафованы на 11 миллионов 662 тысячи сомов.

Среди распространенных нарушений — отсутствие санитарных книжек у сотрудников, несоблюдение температурного режима при хранении продуктов, использование просроченной продукции, а также антисанитария в кухонных и обеденных зонах. В некоторых случаях выявлены факты ведения деятельности без соответствующего разрешения.

По данным столичного Центра госсанэпиднадзора, за пять месяцев 2025-го в Бишкеке зарегистрировано 2 тысячи 840 зараженных острыми кишечными инфекциями, что примерно на 40 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335695/
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