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Общество

Штрафы в 11 миллионов сомов наложили на точки общепита в Бишкеке за 2025 год

С начала 2025 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафованы на 11 миллионов 662 тысячи сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «гигиена питания» за шесть месяцев 2025-го за выявленные нарушения составлено 903 протокола о правонарушении и вынесено 903 постановления о наложении взыскания (штраф).

Подготовлены санитарные предписания о приостановлении эксплуатации (закрытии) 74 предприятий, а также для устранения нарушений — 298.

Ранее он сообщал, что временно, до устранения нарушений, закрывают обычно те пищевые объекты, где очень грязно, нет водопровода или канализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335640/
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