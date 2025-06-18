В Бишкеке растет число зараженных острыми кишечными инфекциями

В летнее время в связи с климатическим температурным режимом и ухудшением условий хранения пищевых продуктов возрастает риск заражения острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом. Об этом сообщает столичный Центр госсанэпиднадзора.

По его данным, наиболее восприимчивы к заболеваниям дети до года и лица с ослабленным иммунитетом.

Так, за пять месяцев 2025-го в Бишкеке зарегистрировано 2 тысячи 840 зараженных острыми кишечными инфекциями, что примерно на 40 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Также зарегистрировано 17 случаев сальмонеллеза, в том числе восемь — среди детей до 14 лет.

«Кишечные заболевания, поражающие преимущественно желудочно-кишечный тракт, опасны в том отношении, что микробы зачастую очень устойчивы к различным факторам внешней среды. Некоторые из них, например, вызывающие сальмонеллез и дизентерию, не погибают даже при замораживании и хорошо переносят высушивание. На различных предметах при комнатной температуре они сохраняются 45-90 дней, в воде — 40-60 дней. В готовых мясных и молочных продуктах микробы не только сохраняются до четырех месяцев, но и размножаются, выдерживают соление, копчение и действие кислот. При этом вкусовые качества и внешний вид продуктов не изменяются», — отметили в ЦГСЭН.

Возбудители сальмонеллеза обнаруживаются в мясе, внутренних органах птиц, яйцах и на скорлупе. Инфицированные яйца по внешнему виду, запаху и вкусовым качествам не отличаются от нормальных.

Источниками острых кишечных инфекций могут быть как больные сальмонеллезом, так и здоровые люди, которые являются лишь носителями микробов, сами того не подозревая.

Люди заболевают в основном в результате употребления недоброкачественных блюд, приобретенных в местах стихийной торговли (шашлык, манты, самсы и так далее), а также домашних продуктов с нарушениями сроков хранения.

Заражение кишечными инфекциями может произойти не только при употреблении продуктов, но и при тесном общении с больным человеком или животным, то есть контактно-бытовым путем.

Обычно заболевание начинается остро, зачастую с появления неукротимой рвоты, жидкого стула и повышения температуры тела до 39-40 градусов.

В тяжелых случаях больные жалуются на слабость, головную боль, головокружение, нередко возникают обморочное состояние, судороги в конечностях. Рвота мучительная, многократная, вначале съеденной пищей, а затем желчью или мутной жидкостью. Стул до 10-20 раз в сутки темно-зеленого или желтого цвета с неприятным запахом, иногда с примесью крови. Чем раньше больные обращаются за медицинской помощью, тем быстрее наступает выздоровление.

Ведущую роль в распространении кишечных инфекций играет незнание населением основных навыков соблюдения правил личной гигиены, особенно при уходе за детьми и в процессе приготовления пищи, подчеркивают медики.

Основной путь передачи любой кишечной инфекции — грязные руки.

Большое значение имеет неправильная обработка пищевых продуктов. Овощи перед употреблением необходимо тщательно промыть под проточной водой, а затем обдать кипятком. Особенно это касается тех овощей, фруктов и ягод, которые подвержены загрязнению землей. Употребление в пищу продуктов (пирожки, самсы, манты, овощи, фрукты, ягоды и другое) в городе «на ходу» грязными руками — прямой путь к заболеванию и заражению окружающих.

«Острых кишечных инфекций, в особенности сальмонеллеза, можно избежать, если после посещения туалета, поездки в транспорте, разделки различных продуктов питания тщательно мыть руки с мылом. Чрезвычайно важно прививать гигиенические навыки детям с раннего возраста», — советуют в ЦГСЭН.