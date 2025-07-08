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Общество

ОСАГО стало обязательным. Водители в замешательстве, власти — в противоречиях

С 1 июля в Кыргызстане официально вступил в силу закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Однако его запуск оказался неоднозначным — в первые же дни автомобилисты столкнулись с противоречивыми заявлениями от разных госорганов.

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За день до вступления закона в силу государственная страховая компания «Кыргызгосстрах» объявила, что до сентября водителей не будут штрафовать за отсутствие полиса. Однако уже на следующий день это заявление было отозвано, и компания уточнила: решение о штрафах принимается не ею, а уполномоченными госструктурами.

В свою очередь, в администрации президента подтвердили: закон вступил в силу 1 июля, как и планировалось. Однако несколько дней водителей действительно штрафовать не будут — чтобы у всех была возможность оформить полис. При этом точные сроки этой «переходной паузы» не названы.

24.kg провело опрос среди автовладельцев, чтобы выяснить, стали бы они приобретать полис ОСАГО, если бы это было необязательно. Большинство респондентов признались, что без требования закона не покупали бы страховку, ссылаясь на недоверие к страховым компаниям, высокую стоимость полиса и слабую информированность о механизме выплат.

Тем временем на станциях техосмотра и в офисах страховых компаний образовались очереди. В соцсетях водители жалуются на нехватку информации, технические сбои и разную интерпретацию закона на местах.

Ранее власти заявляли, что ОСАГО призвано повысить безопасность на дорогах и защитить права участников ДТП. Однако на практике запуск новой системы сопровождался путаницей и вызвал много вопросов у автомобилистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335591/
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