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Общество

Бывших и действующих сотрудников «Апреля» вызвали на допрос в ГКНБ

Ряд бывших и действующих сотрудников телеканала «Апрель» вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом сообщили сами сотрудники.

Отмечается, что на данный момент известно о 7 вызванных на допрос журналистах.

«Нас вызывают как свидетелей, поэтому мы не знаем подробностей дела. Что именно за дело, кого обвиняют и в чем», — сказал один из бывших сотрудников.

Журналист Канат Каниметов ранее опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил, что вызван на допрос. Он отметил, что уже около трех лет не работает в «Апреле» и не знает, в чем причина вызова в спецслужбу.

ГКНБ пока официальной информации о допросе журналистов не распространял.

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Ранее руководство телеканала «Апрель» сообщило о своем возможном закрытии, отметив, что редакция уходит отпуск, из которого может не вернуться. Это связано с тем, что 4 июля суд может вынести решение по иску прокуратуры о закрытии редакции и блокировке ее страниц в социальных сетях.

Напомним, в апреле прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель». Было заявлено, что цель — «защита общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации».

Тогда главный редактор канала Дмитрий Ложников, комментируя ситуацию, отметил, что редакция будет исполнять решение суда, каким бы оно ни было. При этом он напомнил, что критика власти — это не преступление, а одна из ключевых функций средств массовой информации. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334837/
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