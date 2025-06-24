Программа по строительству новых многоэтажных домов взамен старых уже готова. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, скоро программу внесут на рассмотрение кабмина, затем и в Жогорку Кенеш.

«Реновация — это обновление. Дома, построенные в советское время, отработали свой срок. Вместо них мы построим современные многоэтажные высотки. «Сталинки» и хрущевки не сейсмоустойчивы. Мы не ищем выгоды, мы хотим обновить квартиры горожан», — сказал Нурдан Орунтаев.

Напомним, в конце ноября 2024 года тогда еще глава Госстроя Нурдан Орунтаев сообщил, что в 2025-м в столице планируют начать программу реновации. По его словам, государство намерено снести все дома, построенные в советское время, и заменить их современными зданиями.