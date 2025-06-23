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Общество

В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке

Пять специальных докладчиков ООН обратились к властям Кыргызстана с призывом пересмотреть решение отказаться от троллейбусов в столице. Об этом сообщили активисты инициативы «БишкекСМОГ».

из архива
Фото из архива

Кабинету министров напомнили, что КР является участницей Парижского соглашения по климату и взяла на себя обязательства принимать меры по снижению выбросов, обеспечивая при этом защиту прав человека на здоровую окружающую среду.

Замена троллейбусов электробусами и газомоторный транспорт никак не улучшают, а, напротив, ухудшают экологию и никак не способствуют решению проблемы загрязнения воздуха, отметили эксперты.

Спецдокладчики ООН призывают чиновников остановить демонтаж и пересмотреть стратегию развития экологически чистого транспорта в Бишкеке.

«Замена троллейбусов электробусами не является равнозначной мерой: у электробусов ограниченный срок службы аккумуляторов, сложности с утилизацией батарей, а также более высокие эксплуатационные затраты и недостаточная инфраструктура», — говорится в письме.

Кабмину рекомендовано:

  • приостановить демонтаж троллейбусной инфраструктуры до всесторонней оценки экологических и социальных последствий;
  • провести открытые и инклюзивные общественные слушания, в которых примут участие представители гражданского общества, эксперты в области транспорта и экологии, а также местные жители;
  • обеспечить прозрачность и доступ к информации, касающейся планов развития городского транспорта;
  • рассмотреть устойчивые и экологически обоснованные решения, в том числе модернизацию и сохранение троллейбусной системы.

Напомним, по проекту АБР планировалось расширить парк электрического транспорта в Бишкеке, в связи с чем с банком согласован кредит на $50,6 миллиона. По проекту к существующим троллейбусам, закупленным в рамках кредита Европейского банка реконструкции и развития, должны были докупить 120 электробусов, что увеличило бы количество электрического транспорта в столице с нулевым выхлопом.

В июне 2024 года в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, а в августе 100 троллейбусов передали в Ош. Жители столицы подали иск в суд на решение горкенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями. Руководство ЕБРР выразило обеспокоенность этими тенденциями и высказалось в поддержку устойчивого развития транспорта в регионе, пообещав содействие.

В мае 2025-го специалисты ЕБРР сообщили, что приедут в Бишкек для оценки ситуации вокруг ликвидации троллейбусного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333678/
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