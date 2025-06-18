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Общество

Кабмин ищет новых инвесторов для строительства «Ала-Тоо Резорт»

Государственное агентство по управлению государственным имуществом объявило аукцион по продаже земельных участков, отведенных под начальный этап строительства курортной зоны «Ала-Тоо Резорт» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Как сообщили в ведомстве, аукцион объявляют во исполнение распоряжения кабинета министров от 16 июня. В рамках реализации начального этапа проекта государственного значения «Ала-Тоо Резорт» на торги выставляют земельные участки, находящиеся в нижней части горнолыжного курорта «Жыргалан».

«Приглашаем отечественных и иностранных инвесторов к участию в открытых аукционах для приобретения земельных участков, полностью обеспеченных градостроительной документацией, для строительства трех-, четырех- и пятизвездочного отелей, VIP-коттеджей, этнотаунхаусов, ресторанов, кафе, SPA-комплекса и других коммерческих объектов», — сказали в ГАУГИ.

Отмечается, что 10 июня проекту «Всесезонный горный кластер «Ала-Тоо Резорт» присвоен статус проекта государственного значения. По задумке кабмина, «Ала-Тоо Резорт» станет крупнейшим горнолыжным кластером в Центральной Азии, общая протяженность трасс составит 250 километров, а сам курорт сможет принимать до 2 миллионов туристов в год. Общая площадь территории составляет около 6,5 гектара.

  • На аукцион выставляются 49 лотов — земельные участки площадью от 216 до 15 тысяч 660 квадратных метров.
  • Стартовая стоимость лотов — от 3 миллионов 67 тысяч 200 до 336 миллионов 960 тысяч сомов.
  • Срок ввода в эксплуатацию объекта строительства — два года с даты регистрации права собственности покупателя на земельный участок.
  • Аукцион будет проводиться на электронной торговой площадке. Начало приема заявок — 18 июня в 17.00. Дата аукционов — с 15 по 18 июля.
  • Для участия кандидаты должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке.

Напомним, ранее сообщалось, что государственное предприятие «Кыргыз Куршевель», созданное год назад для реализации проекта «Три вершины», переименовали в «Ала-Тоо Резорт».

Отмечалось, что предприятие назвали «Кыргыз Куршевель», потому что изначально за реализацию проекта «Три вершины» планировала взяться французская компания Société des Trois Vallées (S3V), один из первых операторов всемирно известного курорта Куршевель. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 165 миллионов евро.

Но в декабре 2024 года министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев сообщил, что горнолыжный проект «Три вершины» будет реализован на бюджетные деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333192/
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