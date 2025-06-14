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Общество

Air Arabia приостановила полеты в некоторые страны, в том числе в Кыргызстан

Эмиратская авиакомпания Air Arabia приостановила полеты в некоторые страны, в том числе в Кыргызстан. Об этом сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По ее данным, временно прекращены полеты в Российскую Федерацию, Азербайджан, Армению, Грузию, Иорданию, Ирак, Иран, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.  

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Отмечается, что решение принято «в связи с текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства» на Ближнем Востоке.

В Air Arabia также сообщили, что некоторые рейсы в другие страны задерживаются или перенаправляются.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась, стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332696/
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