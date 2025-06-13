Проблему суицидов и неуставных отношений обсудили в Баткенском гарнизоне. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

По ее данным, в Баткене состоялось оперативное совещание с командирами всех силовых структур, дислоцированных в местном гарнизоне.

Особое внимание уделено негативным инцидентам, преступлениям, несчастным случаям и грубым нарушениям дисциплины, произошедшим в последнее время в силовых структурах страны. В частности, затронуты вопросы суицидов, самовольного оставления места службы, получения травм и неуставных отношений.

Целью совещания стала разработка мер по предотвращению подобных происшествий.

Военный прокурор поставил перед командирами воинских частей ряд требований и задач по правильному и точному ведению работы в рамках закона, а также оказал практическую помощь.