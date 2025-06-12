На ремонт здания НТРК потратят 307 миллионов сомов

Управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев ознакомился с реконструкцией здания Национальной телерадиовещательной корпорации (НТРК). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что по поручению президента Садыра Жапарова впервые за многие годы начался капитальный ремонт здания НТРК, который охватывает все — от фасада и крыши до инженерных коммуникаций.

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Управделами президента поздравил трудовой коллектив, технический персонал, журналистов, режиссеров и всех зрителей с началом нового этапа развития национальной вещательной корпорации.

Напомним, что заказчиком ремонта выступает государственное предприятие «Департамент государственных зданий» при управлении делами президента. Общая стоимость запланированных работ составляет 307 миллионов сомов.