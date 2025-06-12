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Общество

Больше не Кыргызский Куршевель. Госкомпанию переименовали в «Ала-Тоо Резорт»

Государственное предприятие «Кыргыз Куршевель» переименовали в «Ала-Тоо Резорт», сообщает «Кабар». Соответствующее постановление принял кабинет министров 11 июня.

Отмечается, что ГП «Ала-Тоо Резорт» становится правопреемником «Кыргыз Куршевеля» и сохранит все права и обязательства прежнего юридического лица.

Напомним, год назад экс-председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента для реализации проекта «Три вершины». Предприятию передали 16,5 тысячи гектаров земли.

Проект предусматривал строительство горнолыжных трасс общей протяженностью около 200 километров на горных пиках в Жыргалане, Ак-Булаке и Боз-Учуке Иссык-Кульской области.

Предприятие назвали «Кыргыз Куршевель», потому что изначально за реализацию проекта предприятия «Три вершины» планировала взяться французская компания Société des Trois Vallées (S3V), одна из первых операторов всемирно известного курорта Куршевель. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 165 миллионов евро.

Но в декабре 2024 года министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев сообщил, что горнолыжный проект «Три вершины» будет реализован на бюджетные деньги.

В апреле 2025 года стало известно, что канатную дорогу на горнолыжной базе построит компания из Австрии Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

Первых гостей «Три вершины» планирует принять уже в конце 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332437/
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