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Общество

Почти половина из 638 тысяч детей мигрантов, находящихся в РФ, не посещает школы

В России находится более 638 тысяч детей мигрантов, при этом около половины из них не посещает учебные заведения. Об этом, выступая в Государственной думе, сообщил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По его словам, всего в России находится 638 тысяч 174 несовершеннолетних ребенка мигрантов.

Игорь Зубов также указал, что их число снижается. «То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», — сказал он.

В Москве, по данным главы МВД России, находятся 80 тысяч 282 несовершеннолетних иностранца, из них обучаются только 25 тысяч.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 80 процентов несовершеннолетних иностранцев, желающих обучаться в российских школах и уже заявивших об этом, не смогут быть зачислены. Проведенный мониторинг показал, что причинами отказа были представление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в школах, установление недостоверных сведений в поданных документах. По данным ведомства, около 40 процентов допущенных к тестированию детей не прошли его.

Рособрнадзор также предложил до конца 2025 года ввести устную часть в экзамене по русскому языку как иностранному для мигрантов.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что при второй неудачной попытке сдачи экзамена родителей детей-мигрантов ждет административное наказание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332313/
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