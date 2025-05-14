Более 80 процентов несовершеннолетних иностранцев, желающих обучаться в российских школах и уже заявивших об этом, не смогут быть зачислены, сообщили в Рособрнадзоре.

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«Рособрнадзор провел мониторинг и подвел первые итоги тестирования по русскому языку для несовершеннолетних иностранцев и лиц без гражданства, планирующих обучение в российских образовательных организациях. 82 процента детей и подростков из этих категорий отсеялись еще до самого тестирования», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с момента начала тестирования подано 1 тысяча 762 заявления на участие, 81 проценту заявителей отказано в принятии документов.

По данным ведомства, основные причины отказов включают представление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.

Например, на процедуру тестирования допущены 335 иностранцев. 44 уже приняли участие в тестировании, из которых 27 человек (61 процент) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.