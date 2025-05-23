09:47
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Общество

В России на экзамене по русскому языку для мигрантов введут устную речь

Рособрнадзор предложил до конца 2025 года ввести устную часть в экзамене по русскому языку как иностранному для мигрантов. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на полях Петербургского международного юридического форума.

«В ближайшие дни мы выходим с предложением введения устной части с видеозаписью, где он (мигрант) имя свое озвучивает и ведет диалог», — сказал он.

Анзор Музаев отметил, что это коснется взрослых мигрантов, которые приехали в Россию и претендуют в том числе на патент.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 80 процентов несовершеннолетних иностранцев, желающих обучаться в российских школах и уже заявивших об этом, не смогут быть зачислены. Проведенный мониторинг показал, что причинами отказа были представление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в школах, установление недостоверных сведений в поданных документах. По данным ведомства, около 40 процентов допущенных к тестированию детей не прошли его.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330053/
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
В РФ предлагают ввести обязательное лицензирование курьерской работы мигрантов
Почти 1 тысяча детей трудовых мигрантов пройдет тестирование в Новосибирске
В России трудовые мигранты массово подают иски на ГУ МВД по Челябинской области
У граждан стран ЕАЭС есть особые условия пребывания в России, напомнили в МВД РФ
Миграционная политика РФ: какие заявления сделал глава Следственного комитета
Эксперимент. Дополнительные механизмы контроля за мигрантами вводят в Москве
В России школы начнут сообщать в МВД о детях мигрантов, не сдавших тест
Против ограничений притока приезжих мигрантов в РФ чаще выступает молодежь
Как изменилось отношение россиян к мигрантам: итоги опроса центра «Левада»
Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
Когда в&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на&nbsp;22-25 мая Когда в Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на 22-25 мая
Бизнес
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
23 мая, пятница
09:37
Кремль и Киев обменялись списками пленных, которых освободят Кремль и Киев обменялись списками пленных, которых осво...
09:33
Минстрой рассмотрит вопрос отзыва лицензии стройкомпании «Дельмар Групп»
09:25
Власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов на учебу
09:23
Российский рубль, тенге и юань подорожали к сому. Курс валют на 23 мая
09:17
Мужчина сломал нос и кости лица сожительнице. Подробности от милиции