В России на экзамене по русскому языку для мигрантов введут устную речь

Рособрнадзор предложил до конца 2025 года ввести устную часть в экзамене по русскому языку как иностранному для мигрантов. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на полях Петербургского международного юридического форума.

«В ближайшие дни мы выходим с предложением введения устной части с видеозаписью, где он (мигрант) имя свое озвучивает и ведет диалог», — сказал он.

Анзор Музаев отметил, что это коснется взрослых мигрантов, которые приехали в Россию и претендуют в том числе на патент.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 80 процентов несовершеннолетних иностранцев, желающих обучаться в российских школах и уже заявивших об этом, не смогут быть зачислены. Проведенный мониторинг показал, что причинами отказа были представление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в школах, установление недостоверных сведений в поданных документах. По данным ведомства, около 40 процентов допущенных к тестированию детей не прошли его.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.