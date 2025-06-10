HBO объявил еще несколько актеров на роли в новом сериале о Гарри Поттере

HBO объявил еще несколько актеров на роли в сериале о Гарри Поттере. В официальном аккаунте канала в Instagram сообщается, что на роль Драко Малфоя в сериал про «мальчика, который выжил», выбрали актера Локса Пратта из сериала «Повелитель мух».
Его отца Люциуса Малфоя сыграет Джонни Флинн, ранее снявшийся в сериале «Рипли». На другие роли отобрали:
- Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон;
- Бел Паули и Дэниел Ригби — Петунья и Вернон Дурсль;
- Симус Финниган — Лео Эрли;
- Парвати Патил — Алессия Леони;
- Лаванда Браун — Сиенна Муса.
Роль министра магии Корнелиуса Фаджа получил Берти Карвел, который может быть знаком зрителю по роли британского премьера Тони Блэра в сериале «Корона».
Напомним, в конце мая HBO объявил исполнителей главных ролей в сериале.