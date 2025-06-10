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Общество

HBO объявил еще несколько актеров на роли в новом сериале о Гарри Поттере

HBO объявил еще несколько актеров на роли в сериале о Гарри Поттере. В официальном аккаунте канала в Instagram сообщается, что на роль Драко Малфоя в сериал про «мальчика, который выжил», выбрали актера Локса Пратта из сериала «Повелитель мух».

Его отца Люциуса Малфоя сыграет Джонни Флинн, ранее снявшийся в сериале «Рипли». На другие роли отобрали:

  • Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон;
  • Бел Паули и Дэниел Ригби — Петунья и Вернон Дурсль;
  • Симус Финниган — Лео Эрли;
  • Парвати Патил — Алессия Леони;
  • Лаванда Браун — Сиенна Муса.

Роль министра магии Корнелиуса Фаджа получил Берти Карвел, который может быть знаком зрителю по роли британского премьера Тони Блэра в сериале «Корона».

Напомним, в конце мая HBO объявил исполнителей главных ролей в сериале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332071/
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