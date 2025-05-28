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Общество

HBO показала главных героев нового сериала «Гарри Поттер»

HBO показала главных героев нового сериала «Гарри Поттер».

«Дорогие мистер Поттер, мисс Грейнджер и мистер Уизли! Мы рады сообщить вам, что у вас есть место в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. Поприветствуйте Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера, Арабеллу Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Аластера Стаута в роли Рона Уизли в оригинальном сериале HBO «Гарри Поттер», — говорится в посте, который разместили в соцсети Threads.

Премьера сериала состоится в 2027 году.

В кастинге на роли Гарри, Рона и Гермионы участвовали более 30 тысяч детей.

«Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их совместное волшебство на экране», — говорится в заявлении исполнительного продюсера сериала.

Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли.

Ожидается, что съемки начнутся летом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330596/
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