Убийство Айзирек. Привлечь блогера к наказанию призвали тысячи кыргызстанцев

На призыв адвоката Шердора Абдыкапарова подписать заявление о возбуждении уголовного дела против блогера Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды откликнулись тысячи кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщили в инициативной группе.

Фото из архива. Привлечь блогера Айбека Уланова к наказанию поддержали тысячи кыргызстанцев

По их данным, количество подписей под петицией составляет 13 тысяч 700, сбор продолжается.

Ранее Шердор Абдыкапаров подготовил «коллективное заявление в ГУВД» с требованием возбудить уголовное дело в отношении блогера и привлечь его за публичное оправдание убийства и распространение дезинформации.

Заявление, которое приняли в ГУВД Бишкека, пришли и подписали 100 человек. Уже известно, что следователь назначил лингвистическую экспертизу комментария блогера в соцсетях. Напомним, Айбек Уланов в сервисе Threads написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку погибшей.

Публикация вызвала гнев среди пользователей соцсетей. Они потребовали, чтобы блогера привлекли к ответственности.

Позже он вынужден был извиниться. Однако многие посчитали это недостаточным.

Ранее стало известно, что брата Айбека Уланова, оскорбившего погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, задержали сотрудники милиции за угрозы в адрес адвоката Шердора Абдыкапарова.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.