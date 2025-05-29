В Санкт-Петербурге намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами

В Санкт-Петербурге намерены запретить трудовым мигрантам работать курьерами и таксистами как минимум до конца года. Проект соответствующего постановления губернатора опубликован в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

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«Установить на 2025-й запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранцев, работающих на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности... деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем... деятельность курьерская... деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта... деятельность по доставке еды на дом», — говорится в проекте постановления.

На выполнение предписаний компаниям и организациям дадут три месяца с момента вступления постановления в силу. Комитет по труду и занятости должен представить предложение о введении аналогичного запрета на 2026 год.

При этом в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе без оформления патента или разрешения на работу в России могут осуществлять трудовую деятельность граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Также, согласно документу, с 1 июля компании и частные предприниматели, которые работают в сфере доставки товаров, должны будут соблюдать ряд специальных требований. Среди них — ведение реестра доставок, а также оснащение всех курьеров, включая пеших, устройствами геолокации.

Курьеры, использующие транспортные средства, также должны быть оборудованы такими устройствами, при этом их максимальная скорость ограничивается 15 километрами в час.

Кроме того, обязательным становится нанесение единого идентификационного номера на одежду, транспорт и сумку курьера. Также проект постановления предписывает соблюдение норм внешнего вида курьеров и их транспортных средств, которые установит городской комитет по транспорту.

Постановление вступит в силу после его подписания губернатором и официального опубликования.